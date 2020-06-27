По состоянию на утро субботы, 27 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 065 человек. Вчера, 26 июня, в стране было зафиксировано 41 117 заболевших. Таким образом прирост за сутки составил 948. Это на 161 меньше вчерашнего антирекорда (1109 человек).

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте СНБО.

За сутки умерли 24 человека, а общее число смертей увеличилось до 1 110 украинцев. Переболели коронавирусом за сутки 402 украинца. Всего в стране выздоровели 18 701 человек.

Лидером по количеству обнаруженных заражений стала Львовская область - 168 обнаруженных случаев заражения COVID-19. На втором месте Киев - 140 человек.

Сейчас в Украине коронавирусом болеет 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Европе разрешили лечить коронавирус противовирусным препаратом.

Также мы рассказывали, что Украина вышла на третье место на континенте по суточному приросту больных коронавирусом.