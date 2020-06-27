Из-за наводнения, которое в последние дни продолжается на западе Украины, примерно пять тысяч колодцев затоплены. Из-за этого у людей возникли проблемы с нехваткой питьевой воды. Доставить воду в населенные пункты тоже непросто из-за затопленных дорог.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".



"Сегодня я просматривал, как работают наши вертолеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии. Они в основном доставляют в отсеченные районы питьевую воду и продукты питания. Нет нормальной питьевой воды сейчас, и это огромная проблема, трудно ее доставить, потому что множество дорог перекрыто или повреждено. Примерно 205 км дорог", – заявил он.

Питьевую воду людям доставляют вертолетами. Он добавил, что часто после подобных стихий возникают вспышки кишечной инфекции, и этого нельзя допустить.

К ликвидации последствий непогоды привлекались 1225 человек и 403 единицы техники, в том числе два вертолета.

Ранее "Страна" писала, что медики готовятся к вспышке кишечных инфекций в затопленных регионах Украины.

Также мы рассказывали, что из-за потопа на Западной Украине 262 населенных пункта в четырех областях подтоплены, семь сел и поселков в двух областях обесточены.