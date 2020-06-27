В Верховной Раде Украины работают над новым законопроектом, касающимся оккупации Крыма. По нему может быть введена уголовная ответственность для "публичных лиц в парламенте", которые "поддерживают оккупацию полуострова Россией".

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько

"Хочу сказать об инициативе, которую я сейчас в парламенте разрабатываю, это закон о непризнании оккупации. Мы имеем какую ситуацию, очень часто российские нарративы раскалывают наше общество. У нас есть пятая колонна, многие едут в Москву, поддерживает публично оккупацию Крыма. Мне кажется, в Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных лиц, находящихся, кстати, даже в нашем парламенте", - сказала Ясько.

Ранее "Страна" писала, что в последний день июня по Крымскому мосту пойдут первые грузовые поезда.

Также мы рассказывали, что Зеленский поздравил крымских татар с Днем национального флага.