За сутки пятницы, 26 июня, противник на Донбассе 9 раз нарушил режим прекращения огня. Стреляли из запрещенных артиллерийских систем, а также из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Крымское агрессор трижды открывал огонь.

Также сепаратисты обстреливали защитников Катериновки, Новоалександровки и Новозвановка. Стреляли на окраинах Хутора Свободный и неподалеку Шумел.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у населенного пункта Славное противник применил минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы", - сообщает пресс-служба.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня - в пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного.

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