В течение последних суток в разных регионах России зафиксировали почти семь тысяч официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает российский оперативный штаб по коронавирусу.

Так, в 85 регионах стало известно о 6 852 новых больных. За этот же период скончалось 188 россиян, всего с начала эпидемии - 8 969. Излечились за сутки 9 200 человек, всего - 393 352. С начала пандемии зарегистрировано уже 627 646 пациентов с коронавирусом.

Сейчас главными очагами распространения коронавируса в России остаются:

Москва - 750 новых случаев за сутки (всего 219 354),





Московская область - 366 (56 609),





Ханты-Мансийский АО - 280 (8117),





Иркутская область - 237 (6575),





Санкт-Петербург - 224 (23 518),





Свердловская область - 216 (12 093),





Нижегородская область - 214 (16 838).

Как сообщала "Страна", несмотря на уровень заболеваемости и смертности, глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом Владимиром Путиным, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости Covid-19.