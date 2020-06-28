Венгрия решила проложить себе ветку от "Турецкого потока" из Сербии
Оператор газотранспортной системы Венгрии (FGSZ) заявил, что принял инвестиционное решение построить соединительный газопровод из Сербии. По нему газ из "Турецкого потока" направится в Венгрию. Строительство планируется завершить до октября 2021 года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз FGSZ.
"FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том, что венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своем решении от 19 июня 2020 года утвердил предложение по 10-летнему плану развития. План включает строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью 6 миллиардов кубометров в год", - сказано в релизе.
Наблюдательный совет FGSZ Ltd. принял инвестиционное решение в соответствии с решением MEKH. Новый газопровод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.
Посол РФ в Венгрии Владимир Сергеев отметил, что первые поставки газа из "Турецкого потока" в Венгрию начнутся в конце 2021 – начале 2022 года. В Сербии надеются получить первый газ из "Турецого потока" уже до конца текущего года.
Как писала "Страна" газопровод "Турецкий поток" был запущен в начале января. Он состоит из двух ниток: первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Мы также сообщали, что в день открытия "Турецкого потока" запад Турции полностью перешел на газ из России.