Оператор газотранспортной системы Венгрии (FGSZ) заявил, что принял инвестиционное решение построить соединительный газопровод из Сербии. По нему газ из "Турецкого потока" направится в Венгрию. Строительство планируется завершить до октября 2021 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз FGSZ.

"FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том, что венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своем решении от 19 июня 2020 года утвердил предложение по 10-летнему плану развития. План включает строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью 6 миллиардов кубометров в год", - сказано в релизе.

Наблюдательный совет FGSZ Ltd. принял инвестиционное решение в соответствии с решением MEKH. Новый газопровод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.



Посол РФ в Венгрии Владимир Сергеев отметил, что первые поставки газа из "Турецкого потока" в Венгрию начнутся в конце 2021 – начале 2022 года. В Сербии надеются получить первый газ из "Турецого потока" уже до конца текущего года.

Как писала "Страна" газопровод "Турецкий поток" был запущен в начале января. Он состоит из двух ниток: первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Мы также сообщали, что в день открытия "Турецкого потока" запад Турции полностью перешел на газ из России.