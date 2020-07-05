Самыми зоркими существами на планете оказались стреляющие креветки. Они опередили даже птиц, которые способны различать самые быстрые блики света.

Об этом сообщает Biology Letters.

Ранее считалось, что стреляющие креветки Alpheus heterochaelis из семейства раков-щелкунов слепые. Однако по итогам исследования из Южно-Каролинского университета под руководством Александры Кингстон удалось выяснить, что животные обладают самым совершенным зрением и реакцией на планете.

Исследователи применили электроретинографию и оценили временное разрешение зрения креветок. Для этого в их глаза встроили электроды, которые регистрировали реакцию глаз на сверхбыстрые вспышки света от постоянных и медленных до мерцающих на доли секунды. Чтобы закрепить результат, каждое животное исследовали несколько раз.

Оказалось, что животные способны реагировать на вспышки частотой до 160 Герц, а некоторые даже до 200 Герц. Это покажется невероятным с учетом того, что самые "зрячие" птицы могут различать мерцание до 150 Герц. Такая способность помогает креветкам быстро оценивать противника и сбегать от него в мутной воде.

Напомним, в 2017 году самым точным и зорким хищников на Земле назвали не орла или хамелеон, а - муху-ктыря. Эти насекомые способны "нацеливаться" на своих жертв и перехватывать их с большого расстояния. Успеха такие охотники достигают, практически, со 100% гарантией.

Как сообщала "Страна", специалисты все чаще стали заявлять о том, что свечение экранов на мобильных гаджетах может негативно сказываться на коже и зрении пользователей.