В МВФ пессимистичные ожиданию по поводу мировой экономики. Фото: 112.ua

Дважды в год, в октябре и апреле, Международный валютный фонд пересматривает макроэкономические прогнозы. Уточнение прогнозов в январе и июле обычно не является радикальным. Но в этом году МВФ обнародовал пересмотр - причем в сторону значительного ухудшения - уже в июне.

Комментарий по поводу аналитики МВФ дали в Facebook эксперты НБУ.

24 июня МВФ объявил, что ожидает рецессии мировой экономики в 2020 году на уровне 4,9%.

Радикальное ухудшение прогноза МВФ касается ведущих стран Европы. Так, предсказания по Франции уменьшились сразу на 5,3 процентных пунктов по сравнению с предыдущим прогнозом (падение ВВП в 2020 году до 12,5%), по Испании - на 4,8 п.п. к -12,8%, по Италии - на 3,7 п.п. к -12,8%, по Великобритании - на 3,7 п.п. к -10,2%.

Больше всего в мире ухудшен прогноз по Индии (на 6,4 п.п.). Теперь и в этой стране Фонд ожидает рецессии. Согласно прогнозу, единственной крупной экономикой, в отношении которой МВФ почти не ухудшил прогноз (-0,2 п.п.), стал Китай. Там ожидается экономический подъем на уровне 1%.

Крупнейшая экономика планеты - американская - сократится в этом году на 8%. Ухудшение прогноза МВФ составило 2,1 п.п.

По Украине прогноз ухудшен до -8,2% в 2020 году и до 1,1% в 2021 году.

Главный экономист Фонда Гита Гопинат назвала мировую рецессию самой масштабной со времен Великой депрессии. Она отметила, что в условиях отсутствия вакцины против коронавируса экономическое восстановление даже в тех уголках планеты, где оно происходит, крайне ненадежное. По оценкам Фонда, кризис отнимет у мировой экономики в 2020-2021 году $ 12 трлн.

В 2021 году МВФ ожидает начала восстановления глобального ВВП. В то же время, согласно июньскому пересмотру, прогноз ухудшен на 0,4 п.п. до 5,4%. Пока Фонд ожидает, что в следующем году экономический рост будет во всех макрорегионах планеты.

Прогноз МВФ по экономическому росту

Пандемия и методы борьбы с ней национальных правительств и центробанков запустили всплеск долговых обязательств государств. Если суверенный долг составлял в 2018 году 81,2% мирового ВВП, то по итогам 2021 года, как прогнозирует МВФ, он вырастет до 103,2%. Среди экономик Большой двадцатки отметятся США, Италия и Япония, где долги государства возрастут до 141%, 166% и 268% ВВП. Валовый госдолг по итогам кризиса превысит годовой ВВП в таких странах, как Франция, Испания, Великобритания, Канада, Бразилия.

Скриншот из Facebook экспертной платформы НБУ

Ранее "Страна" приводила более подробный пересмотренный прогноз МВФ по Украине.

Мы также писали, что по данным НБУ, к концу года реальный ВВП Украины может упасть более чем на 5%.

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