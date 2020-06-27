Дважды в год, в октябре и апреле, Международный валютный фонд пересматривает макроэкономические прогнозы. Уточнение прогнозов в январе и июле обычно не является радикальным. Но в этом году МВФ обнародовал пересмотр - причем в сторону значительного ухудшения - уже в июне.

Комментарий по поводу аналитики МВФ дали в Facebook эксперты НБУ.

24 июня МВФ объявил, что ожидает рецессии мировой экономики в 2020 году на уровне 4,9%.

Радикальное ухудшение прогноза МВФ касается ведущих стран Европы. Так, предсказания по Франции уменьшились сразу на 5,3 процентных пунктов по сравнению с предыдущим прогнозом (падение ВВП в 2020 году до 12,5%), по Испании - на 4,8 п.п. к -12,8%, по Италии - на 3,7 п.п. к -12,8%, по Великобритании - на 3,7 п.п. к -10,2%.

Больше всего в мире ухудшен прогноз по Индии (на 6,4 п.п.). Теперь и в этой стране Фонд ожидает рецессии. Согласно прогнозу, единственной крупной экономикой, в отношении которой МВФ почти не ухудшил прогноз (-0,2 п.п.), стал Китай. Там ожидается экономический подъем на уровне 1%.

Крупнейшая экономика планеты - американская - сократится в этом году на 8%. Ухудшение прогноза МВФ составило 2,1 п.п.

По Украине прогноз ухудшен до -8,2% в 2020 году и до 1,1% в 2021 году.

Главный экономист Фонда Гита Гопинат назвала мировую рецессию самой масштабной со времен Великой депрессии. Она отметила, что в условиях отсутствия вакцины против коронавируса экономическое восстановление даже в тех уголках планеты, где оно происходит, крайне ненадежное. По оценкам Фонда, кризис отнимет у мировой экономики в 2020-2021 году $ 12 трлн.

В 2021 году МВФ ожидает начала восстановления глобального ВВП. В то же время, согласно июньскому пересмотру, прогноз ухудшен на 0,4 п.п. до 5,4%. Пока Фонд ожидает, что в следующем году экономический рост будет во всех макрорегионах планеты.

Пандемия и методы борьбы с ней национальных правительств и центробанков запустили всплеск долговых обязательств государств. Если суверенный долг составлял в 2018 году 81,2% мирового ВВП, то по итогам 2021 года, как прогнозирует МВФ, он вырастет до 103,2%. Среди экономик Большой двадцатки отметятся США, Италия и Япония, где долги государства возрастут до 141%, 166% и 268% ВВП. Валовый госдолг по итогам кризиса превысит годовой ВВП в таких странах, как Франция, Испания, Великобритания, Канада, Бразилия.

Ранее "Страна" приводила более подробный пересмотренный прогноз МВФ по Украине.

Мы также писали, что по данным НБУ, к концу года реальный ВВП Украины может упасть более чем на 5%.