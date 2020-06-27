Американская компания Илона Маска по сооружению и запуску ракет SpaceX решила перенести запуск новой партии спутников Starlink для глобального покрытия планеты интернетом.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодняшний запуск миссии Starlink отменяется. Команде необходимо дополнительное время для предстартовых проверок. С ракетой Falcon 9 и спутниками все нормально. Объявим о новой дате запуска после согласования с космодромом", - говорится в сообщении.

Запуск спутников откладывают уже не в первый раз - накануне помешала погода. Помимо Starlink, на орбиту должны были доставить два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky для мультиспектральной съемки Земли.

Напомним, в компании SpaceX перенесли на 25 июня запуск очередной партии из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети спутников Starlink. Такое решение принято из-за непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал. Помимо спутников Starlink ракета Falcon 9 компании SpaceX должна была вывести на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6. Они разработаны американской компанией BlackSky для мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около 1 метра.

Как сообщала "Страна", что обещает глобальный проект Space X, который сделает невозможным отключение интернета.