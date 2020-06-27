Во Всемирной организации здравоохранения оценили, во сколько может обойтись ускоренная разработка, испытание и производство вакцин от коронавируса. По мнению ВОЗ, на это потребуются вложения в размере около 31 миллиарда долларов.

Об этом сообщают западные издания со ссылкой на заявление организации здравоохранения.

В ВОЗ представили план затрат на создание вакцин, в котором указана сумма $31,3 млрд. $3,4 млрд уже вложены в разработку препаратов. А в ближайшие 12 месяцев понадобится еще $27,9 млрд, в том числе $14 млрд - на неотложные потребности.

На онлайн-брифинге спецпредставитель проекта Access to COVID-19 Tools (доступ к инструментам COVID-19) Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что эти средства непременно окупятся.

"Хотя эти цифры выглядят большими, но это не тот случай, когда мы думаем об альтернативе. Если мы потратим миллиарды сейчас, то впоследствии мы избежим затрат в триллионы", - заявила она.

Запрошенные на проект средства позволят к середине 2021 года провести 500 миллионов тестов на коронавирус в странах с низким и средним уровнем доходов, а также обеспечить там 245 миллионов курсов лечения. Также предполагается, что к концу 2021 года удастся распространить 2 миллиарда доз вакцин, причем половину из них - в странах с низким и средним уровнем доходов.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что ключевой принцип реализации проекта - равный доступ всех к лечению и вакцинации. По его словам, "для настоящей эффективности методы лечения должны прописываться с еще одним существенно важным ингредиентом - солидарностью".

Ранее "Страна" приводила слова чиновницы ВОЗ о том, что вакцин уже разработано в мире несколько десятков, но испытания они пройдут в лучшем случае через год.

Позже в ВОЗ заявляли, что разработка вакцины затягивается из-за мутации коронавируса.