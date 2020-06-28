В бельгийском городе Хасселт велосипедист в нетрезвом виде столкнулся с мэром, который рассказывал о праздновании городского дня местной наливки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь под ником Михаил Кукуруза.

"Тем временем в Бельгии пьяный велосипедист наехал на мэра города Хасселт, дававшего интервью. Как хорошо, что служба охраны вовремя вмешалась). Мэр, кстати, обсуждал с журналистом ежегодный городской фестиваль женевера (крепкий джин, которым славится город)", - написал он.

Пьяный велосипедист наехал на бельгийского мэра во время интервью об алкогольном празднике. Видео: Facebook / Михаил Кукуруза

Напомним, телеведущего китайского телеканала Dalian TV ударила молния во время прямого эфира. Разряд попал в зонт, который тот держал в руках во время грозы.

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