Кабинет Министров одобрил постановление о внесении изменений в порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.

Соответствующее решение принято на правительственном заседании 25 июня, сообщает пресс-служба Минюста.

В частности, порядок дополняется положениями, регулирующими реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда. Отныне котов, собак и других домашних животных безоплатно будут передавать приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных.

Также не будут выставляться на продажу дикие животные. Их безоплатно будут передавать приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

"До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или же домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными). Применялась общая процедура - конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе. Смысла в такой "конфискации" было крайне мало. Часто животного за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ним ненадлежаще обращался до этого). А даже если животное доставалось кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благополучии животного речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет", - рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Кроме этого, постановление предусматривает, что нереализованные в порядке, установленном Законом "Об исполнительном производстве", сельскохозяйственные животные безоплатно передаются физическим или юридическим лицам в соответствии с установленным порядком.

Ранее "Страна" информировала, что в Украине откажутся от аукционов по продаже конфискованных животных.

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