Во время пожара в металлическом павильоне в Дарницком районе Киева погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"26 июня в 2:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ревуцкого, 7-В, в Дарницком районе столицы. На место происшествия были направлены спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что около 9-ти этажного жилого дома в отдельно расположенном металлическом павильоне размером 5х5 м возник пожар с последующим распространением огня на рядом расположенный металлический павильон по приему вторичного сырья размером 4х7 м. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара", - указано в сообщении.

После ликвидации пожара в ларьке по продаже овощей нашли женское тело женщины, которая, предположительно, там работала. Также сгорели личные вещи работников двух ларьков, вторсырье и продаваемые товары.

Напомним, в Киеве в последнее время стало очень много пожаров. В Киеве вспыхнул новый пожар. На улице Заболотного загорелся МАФ "Салтовский мясокомбинат".

Как сообщала "Страна", в Киеве на улице Салютной произошел пожар на местном рынке. По информации свидетелей, горел МАФ по продаже сигарет.