Коммунальное предприятие обратилось с иском о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги к ответчику, который после смерти родителей унаследовал квартиру. Местный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, передает Юрлига.

Решение мотивировано тем, что ответчик принял наследство и получил право на квартиру и унаследовал права и обязанности наследодателя.

Поэтому независимо от того, получил ли ответчик свидетельство о праве на наследство, осуществил ли регистрацию прав собственника на унаследованное недвижимое имущество, ответчик должен нести бремя содержания имущества, принадлежащего ему. Расчет задолженности за коммунальные платежи начислены с момента принятия наследства ответчику.

Апелляционный суд с таким выводом согласился, изменив решение суда первой инстанции только в части определения суммы взыскания.

Коллегия судей гражданского суда согласилась с решением апелляционного суда.

Согласно ч. 5 ст 1268 ГК, независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени открытия наследства.

Приняв наследство ответчик приобрел право на квартиру, унаследовав также права и обязанности наследодателя. Поэтому независимо от того получил ли ответчик свидетельство о праве на наследство, осуществил ли регистрацию права собственника на унаследованное недвижимое имущество, он должен содержать имущество, принадлежащее ему.

Ранее Верховный суд разъяснил причины, по которым можно продлить срок для принятия наследства.

Также Верховный суд разъяснил, можно ли унаследовать неоформленную недвижимость.