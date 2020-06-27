В парламенте зарегистрировали законопроект № 3744, которым предлагается увеличить максимальное превышение скорости движения.

Законопроектом предлагаются следующие изменения в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, направленные на увеличение максимального разрешенного превышения скорости движения на международных и национальных автомобильных дорогах:

- на международных и национальных автомобильных дорогах, которые имеют по одной полосе для движения в каждом направлении, - более чем на тридцать километров в час;

- на международных и национальных автомобильных дорогах, которые имеют две полосы для движения в одном направлении, - более чем на сорок километров в час;

- на международных и национальных автомобильных дорогах, которые имеют три и больше полосы для движения в одном направлении, - более чем на пятьдесят километров в час.

Кроме того, в ч.3 этой статьи планируется предусмотреть максимальное ограничение на международных и национальных автомобильных дорогах, которые имеют три и больше полосы для движения в одном направлении предлагает установить не больше 60 км/ч.

Инициатором законопроекта выступает депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко.

Ранее мы писали, что Антон Геращенко заявил о повышении штрафов за превышение скорости.

Также "Страна" рассказывала, как в Киеве за один день пять автомобилей превысили скорость по семь раз.