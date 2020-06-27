В Киеве накрыли криминальных авторитетов, которые с угрозами вымогали у сокамерников деньги. Фото: МВД

В Киевском СИЗО несколько авторитетов вымогали деньги у сокамерников под угрозой физической расправы. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

"В течение двух месяцев оперативники Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом Генерального прокурора осуществляли документирование преступной группы, занимавшейся "выбиванием" денег из арестованных и осужденных Киевского СИЗО. При поддержке и участии работников следственного изолятора правоохранителям удалось установить непосредственных организаторов, их сообщников и задокументировать факты противоправной деятельности", - указано в сообщении.

В Киеве накрыли криминальных авторитетов, которые с угрозами вымогали у сокамерников деньги

Отмечается, что в случае отказа делиться прибылью удерживаемым поступали угрозы физической расправой. Популярным в тюремных кругах промыслом занялись двое криминальных авторитетов - 1982 и 1985 года рождения. Деньги нужно было переводить на карты тех, кто находится на свободе, а суммы варьировались от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен.

В Киеве накрыли криминальных авторитетов, которые с угрозами вымогали у сокамерников деньги

В указанных камерах и квартирах сообщников "авторитетов" провели обыски и конфисковали часть полученных денег, записи передач средств, наркотики, телефоны и банковские карты. 

Нарушителям сообщили о подозрении в вымогательстве, сейчас решается вопрос об их переселении в другие тюрьмы. 

Напомним, говорить подробно о жизни в украинских СИЗО среди их бывших постояльцев не очень принято. Однако мы нашли человека, который только-только освободился из неволи и поделился со "Страной" своими наблюдениями тюремной жизни.

Как сообщала "Страна", в связи со всеобщим карантином из-за коронавируса в местах лишения свободы запретили свидания с родственниками, а на прогулку заключенных выпускают только с сокамерниками, чтобы предупредить распространение коронавируса. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

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