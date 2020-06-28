С 1 июля начинается эксперимент по реализации и внедрению е-резидентства. Об этом информирует Минцифры.

Отмечается, что 25 июня правительство приняло постановление, которым утвержден соответствующий порядок.

Проект создается в первую очередь для представителей креативной индустрии: ІТ, маркетинг, реклама, гейминг.

Благодаря е-резидентству иностранцы будут получать онлайн:

украинскую квалифицированную электронную подпись;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

возможность открыть онлайн счет в украинском банке;

упрощенный доступ к административным услугам в Украине.

Согласно постановлению Министерство цифровой трансформации:

- в течение двух месяцев должно подать Кабинету Министров предложения относительно принятия актов, необходимых для внедрения эксперимента, и обеспечить принятие нормативно-правовых актов, следующих из данного постановления;

- в течение трех месяцев - определить перечень государств для внедрения эксперимента и обеспечить создание и функционирование системы "Е-резидент", которая станет частью портала "Дія".

В Минцифры предполагают, что первыми е-резидентами станут иностранные ІТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке.

Е-резидентство - проект Министерства цифровой трансформации. Это - особый статус иностранного гражданина в Украине, открывающий ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощающий процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых соглашений, а также предоставляющий ему возможность дистанционно учреждать и вести бизнес в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин разрешил иностранцам из-за рубежа открывать счета в украинских банках.

Также мы писали, что Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих в Украину иностранцев и прибывающих из Крыма и Донбасса.