С 1 июля начнет работать в экспериментальном режиме е-резидентство для иностранцев
С 1 июля начинается эксперимент по реализации и внедрению е-резидентства. Об этом информирует Минцифры.
Отмечается, что 25 июня правительство приняло постановление, которым утвержден соответствующий порядок.
Проект создается в первую очередь для представителей креативной индустрии: ІТ, маркетинг, реклама, гейминг.
Благодаря е-резидентству иностранцы будут получать онлайн:
- украинскую квалифицированную электронную подпись;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- возможность открыть онлайн счет в украинском банке;
- упрощенный доступ к административным услугам в Украине.
Согласно постановлению Министерство цифровой трансформации:
- в течение двух месяцев должно подать Кабинету Министров предложения относительно принятия актов, необходимых для внедрения эксперимента, и обеспечить принятие нормативно-правовых актов, следующих из данного постановления;
- в течение трех месяцев - определить перечень государств для внедрения эксперимента и обеспечить создание и функционирование системы "Е-резидент", которая станет частью портала "Дія".
В Минцифры предполагают, что первыми е-резидентами станут иностранные ІТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке.
Е-резидентство - проект Министерства цифровой трансформации. Это - особый статус иностранного гражданина в Украине, открывающий ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощающий процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых соглашений, а также предоставляющий ему возможность дистанционно учреждать и вести бизнес в Украине.
Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин разрешил иностранцам из-за рубежа открывать счета в украинских банках.
Также мы писали, что Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих в Украину иностранцев и прибывающих из Крыма и Донбасса.