Слушания по существу дела о сбитом рейсе МН-17 начнутся не ранее февраля 2021 года
Приступить к рассмотрению дела о крушении над Донбассом малайзийского "Боинга" по сути суд в Гааге сможет не ранее февраля 2021 года. Точная дата заседания еще не известна.
Об этом сообщается на официальном сайте суда по МН17.
"Из-за того, что защита и адвокат родственников заявили, что им нужно больше времени для подготовки, обвинение предлагает назначить слушание по существу дела на февраль и март 2021 года, и предоставить родственникам слово в мае и июне 2021 года", - пишет пресс-служба суда.
Суд также прокомментировал ход заседания 26 июня. В пятницу обвинение отреагировало на запросы защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова о проведении дополнительного следствия и предложило, чтобы суд отклонил большинство этих запросов.
Тем не менее, обвинение предлагает провести еще одно дополнительное расследование, назначив для этого экспертов. Обвинение также поддерживает просьбу допросить ограниченное число свидетелей и готово ответить на дополнительные вопросы защиты, например, о телекоммуникационных данных.
Отвечая на позицию обвинения, адвокаты Пулатова уведомили обвинение о праве допрашивать свидетелей и подавать запросы на проведение расследования - за исключением случаев, когда защита не имеет к ним обоснованного интереса. Защита настаивает на многих своих запросах на расследование и считает, что следствие было неполным.
Ожидается, что суд огласит свое решение об отклонении или удовлетворении тех или иных запросов защиты 3 июля.
"Все это служит для подготовки к рассмотрению дела по существу. Когда дело будет рассмотрено по существу, пока еще не определено", - сообщили в суде.
Как писала "Страна", первое решение суда Нидерландов по сбитому на Донбассе самолету ожидается минимум через 4-5 лет.
Мы также рассказывали, что Украина отказалась предоставлять суду в Гааге данные с радаров в день крушения MH17.