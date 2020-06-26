Приступить к рассмотрению дела о крушении над Донбассом малайзийского "Боинга" по сути суд в Гааге сможет не ранее февраля 2021 года. Точная дата заседания еще не известна.

Об этом сообщается на официальном сайте суда по МН17.

"Из-за того, что защита и адвокат родственников заявили, что им нужно больше времени для подготовки, обвинение предлагает назначить слушание по существу дела на февраль и март 2021 года, и предоставить родственникам слово в мае и июне 2021 года", - пишет пресс-служба суда.

Суд также прокомментировал ход заседания 26 июня. В пятницу обвинение отреагировало на запросы защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова о проведении дополнительного следствия и предложило, чтобы суд отклонил большинство этих запросов.

Тем не менее, обвинение предлагает провести еще одно дополнительное расследование, назначив для этого экспертов. Обвинение также поддерживает просьбу допросить ограниченное число свидетелей и готово ответить на дополнительные вопросы защиты, например, о телекоммуникационных данных.

Отвечая на позицию обвинения, адвокаты Пулатова уведомили обвинение о праве допрашивать свидетелей и подавать запросы на проведение расследования - за исключением случаев, когда защита не имеет к ним обоснованного интереса. Защита настаивает на многих своих запросах на расследование и считает, что следствие было неполным.

Ожидается, что суд огласит свое решение об отклонении или удовлетворении тех или иных запросов защиты 3 июля.

"Все это служит для подготовки к рассмотрению дела по существу. Когда дело будет рассмотрено по существу, пока еще не определено", - сообщили в суде.

Как писала "Страна", первое решение суда Нидерландов по сбитому на Донбассе самолету ожидается минимум через 4-5 лет.

Мы также рассказывали, что Украина отказалась предоставлять суду в Гааге данные с радаров в день крушения MH17.