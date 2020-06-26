В Киеве неподалеку Академгородка загорелся ресторан "Ярославов двор".

Об этом сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook.

Сначала было предположение, что загорелся лес, но впоследствии выяснилось, что горит ресторан.

"Выяснилось, что горит не лес, а ресторан, перед поворотом на Чайку", - говорится в комментарии.

Как сообщается на портале dtp.kiev.ua, загорелся ресторан под названием "Ярославов двор" на территории туристического комплекса "Пролисок".

Ранее "Страна" уже рассказывала, как 17 июня в Киеве горел ресторан - над многоэтажками виднелся столб черного дыма.

Оказалось, что в районе Харьковского массива загорелся ресторан "Новая Земля". К счастью, никто не пострадал.

Также мы писали, как в Москве горела больница имени С. И. Спасокукоцкого. , где лечат больных коронавирусом.

По данным МЧС, возгорание возникло на первом этаже 6-этажного медучереждения.