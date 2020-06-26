Прокуратура сообщила о подозрении в покушении на убийство мужчине, который до полусмерти избил шестилетнего мальчика по улице Шолом-Алейхема в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратура Киева в Facebook.

"Сообщено о подозрении 37-летнему мужчине по факту покушения на убийство малолетнего ребенка. Ужасное преступление случилось 25 июня 2020 в квартире по ул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы. Подозреваемый находился в квартире в компании нескольких мужчин и матери пострадавшего мальчика и употреблял алкоголь. Впоследствии мужчина пошел в соседнюю комнату, где находились дети хозяйки - мальчики 6-ти и 9-ти лет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый схватил младшего мальчика и начал наносить ему множественные удары по различным частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов и прочее", - указано в сообщении.

Подозреваемого сразу задержали, продолжается расследование в соответствии с ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство малолетнего ребенка). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Из семьи изъяли второго ребенка девяти лет, а пострадавший с тяжелыми травмами борется за жизнь в местной больнице.

Напомним, в Киеве будут судить 41-летнего мужчину, который жестоко избил четырехлетнего ребенка. Расследование по его делу вела Киевская местная прокуратура № 9. Теперь дело передали в суд. Мужчина во время семейной ссоры умышленно нанес четырехлетней дочери своей сожительницы многочисленные удары ногами по различным частям тела.

Как сообщала "Страна", в селе Гатное Киевской области неизвестные избили и похитили 12-летнего ребенка. По словам очевидцев, неизвестные мужчины силой посадили ребенка в машину и увезли ребенка в неизвестном направлении, предположительно, машина может быть в Киеве. План "Перехват" ввели в 18:30 по Киеву.