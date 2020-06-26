Система противовоздушной обороны Южного военного округа РФ засекла над нейтральными водами Черного моря самолеты-разведчики ВВС США. Российский истребитель сопроводил их подальше от границ РФ.

Видеозапись перехвата американских воздушных судов опубликовало российской Министерство обороны.

В комментарии к видео на YouTube сказано, что дежурные силы ПВО своевременно выявили действия американских военных. На значительном удалении от российской границы за самолетами ВВС США непрерывно следили радиолокационные средства контроля. Кроме того, самолеты сопроводил российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.



Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным сдам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США. При приближении Су-30 они сразу же изменили направление полета от государственной границы РФ.

В Минобороны отметили, что полет российского боевого самолета проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи истребитель вернулся на аэродром базирования.

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