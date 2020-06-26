В Минздраве рассказали, как снизилась смертность украинцев от коронавируса по сравнению с апрелем этого года и сравнили данные с другими странами Европы и мира.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"По состоянию на конец июня 2020 году в Украине показатель летальности от COVID-19 составляет 2,6%. Благодаря усилиям Минздрава и украинских врачей этот показатель снизился по сравнению с начала апреля 2020 года и значительно ниже показателей в других странах мира", - заявил глава ведомства в эфире телеканала "Украина".

Если в апреле смертность украинцев от коронавируса составляла 3,1%, то по состоянию на июнь - уже 2,6%. При этом, во Франции за тот же период показатели выросли с 13,7% до 18%, в Германии - с 2,1% до 4%, в США - с 4,3% до 5%, а в Испании снизились с 9,9% до 9,5%.

Напомним, за последний месяц в Украине выросла смертность от коронавируса. По данным Центра общественного здоровья, рост составил 0,5%.

Как сообщала "Страна", смертность от коронавируса среди украинцев за последний месяц увеличилась вдвое. Виной этому может быть ослабление карантина и несоблюдение ограничений гражданами.