В Киеве на Воскресенских садах хозяин собаки едва не зарубил топором другую собаку, с которой сцепился его пес.

Об этом инциденте рассказывает портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"На Воскресенких садах сцепились две собаки. Тогда один из хозяев просто взял топор и начал рубать собаку-оппонента", - говорится в комментарии к видео.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Сумах собака спасла свою хозяйку, которая провалилась в погреб.

Собака побежала к дочери хозяйки и всячески показывала, что нужно идти за ней. Сама девушка при этом собиралась на работу.

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