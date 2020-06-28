Появилось видео, как в Киеве драку двух собак разнимал хозяин с топором
В Киеве на Воскресенских садах хозяин собаки едва не зарубил топором другую собаку, с которой сцепился его пес.
Об этом инциденте рассказывает портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
"На Воскресенких садах сцепились две собаки. Тогда один из хозяев просто взял топор и начал рубать собаку-оппонента", - говорится в комментарии к видео.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Сумах собака спасла свою хозяйку, которая провалилась в погреб.
Собака побежала к дочери хозяйки и всячески показывала, что нужно идти за ней. Сама девушка при этом собиралась на работу.
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