На столичной Русановской Набережной спасатели достали из воды тело утопленника.

Об этом информирует портал "Киев оперативный" на своей странице в соцсети Facebook.

Обстоятельства этого ужасного события устанавливаются. На данный момент ни личность, ни возраст утопленника неизвестны. На месте работают столичные спасатели.

Ранее "Страна" рассказывала, как из озера в Киеве спасатели ночью достали необычного утопленника.

Как оказалось, в озере утопился не человек, а животное. труп плавал на поверхности воды на расстоянии 5 метров от берега.

Также мы писали о том, как в Херсонской области застрелили фермера и утопили тело вместе с автомобилем.

Подозреваемого спустя нашли правоохранители. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по статье об умышленном убийстве. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.