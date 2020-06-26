В Минздраве рассказали, как защитить себя и свою семью от коронавируса и других инфекций в условиях паводков, которые уже несколько дней продолжаются на Западе страны.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В условиях наводнения, паводков возможны подтопления домов, сельскохозяйственных угодий, навозохранилищ, свалок, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений. При реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, необходимо соблюдать простые правила профилактики", - указано в сообщении.

Так, для минимизации риска заразиться коронавирусом или кишечными бактериями, следует придерживаться следующих правил:

- Обязательно кипятите питьевую воду. Не употребляйте воду из децентрализованных источников в местах подтопления, воду сомнительного качества из непроверенных источников и наземных водоемов. Желательно использовать для питья разливную бутилированную воду.

- Не пейте воду из открытых водоемов, подтопленных или неизвестных колодцев и источников, которые могут быть загрязненными. В случае подтопления, загрязнения источников водоснабжения, обращайтесь в органы местного самоуправления. В соответствии со статьей 18 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", местные власти обязаны обеспечить жителей городов и других населенных пунктов питьевой водой, количество и качество которой должны соответствовать требованиям санитарных норм.

- Для питания используйте только качественные продукты. Обязательно следуйте технологии приготовления блюд, особенно в отношении термической обработки мясных, кулинарных изделий из мяса, рыбы и яиц. Овощи и фрукты хорошо промойте питьевой водой, а для потребления детьми - облейте кипятком.

Соблюдайте правила личной гигиены и следите чтобы их придерживались дети.

После того, как вода сошла, нужно:

- провести рекультивацию земель - очистить поверхность почвы от посторонних веток и мусора, перекопать огороды и приусадебные участки на глубину от 20 до 25 см;

- погребы и туалеты в случае переполнения водой очистить с помощью ассенизационной машины и продезинфицировать хлорной известью или другим дезинфицирующим средством;

- выполните чистки и дезинфекции шахтных колодцев частного и общественного пользования. Периодически осуществляйте лабораторные исследования качества питьевой воды источников децентрализованного водоснабжения;

- просушите дом, проведите тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды и домашних вещей и прилегающей к дому территории. Все имущество, которое было затопленным, подлежит дезинфекции. Проведите дератизацию в местах возможного скопления грызунов;

- не употребляйте продукты питания, которые были подтоплены или загрязнены паводковой водой во время наводнения. Избавьтесь от них и от консервации, которая была затоплена водой и получила повреждения;

- не покупайте продукты питания, овощи на стихийных рынках;

- соблюдайте требования личной гигиены перед едой, после посещения туалета;

- не позволяйте детям играть загрязненными игрушками.

"При появлении симптомов коронавируса - повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головная боль, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников - немедленно обращайтесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением", - доюавили врачи.

Напомним, в западных регионах Украины, где сейчас наблюдаются сильные паводки, возможна эпидемия кишечной палочки, однако в целом эвакуация не требуется.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков по дороге в терпящую бедствие Ивано-Франковскую область прямо в самолете обсудили оперативную информацию о наводнении. Соответствующие фото опубликовал в соцсети глава правительства.