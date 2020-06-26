На внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено ужесточить карантин в Киевской области. Комиссия постановила сократить максимально допустимое количество участников массовых мероприятий до 10 и ввести другие ограничения.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

На решение об усилении или ослаблении карантина влияют следующие показатели:

загруженность коек в больницах области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом (сейчас она составляет 21,33% при норме менее 50%);

показатель ПЦР-тестирования за последнюю неделю (39,68 на 100 тысяч человек при норме норме более 24);

коэффициент выявления случаев инфицирования (6,5% при норме менее 11%);

динамика роста случаев инфицирования за последние три дня (51,28% при норме не более 10%).

Как видно, норму значительно превышает последний показатель. Поэтому с 26 июня комиссия ввела такие ограничения:

в помещениях в массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) могут участвовать не более 10 человек при условии соблюдения эпидемиологических правил;

время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений сокращается до 22:00;

усиливается контроль за соблюдением противоэпидемических мер при пассажирских перевозках в городском, пригородном, междугородном внутриобластном транспорте, а также на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях.

Также комиссия обязала провести разъяснительную работу среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мер и ежедневно проводить мониторинг эпидемической ситуации в регионе.

Ограничения введены до момента улучшения эпидситуации в Киевской области.

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