Вчера, 25 июня, в Киеве зарегистрировано четыре падения с высоты, двое из которых - дети.

Об этом информирует портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

Сообщается, что в первом случае выпал из окна 9 этажа мальчик трех лет. По предварительной версии, он оперся на москитную сетку, которая под его весом вывалилась. Ребенок погиб.

Второй случай закончился тяжелым травмированием. Это шестилетний мальчик, который выпал из окна третьего этажа.

На время вызова бригады экстренной медицинской помощи родители ребенка находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее "Страна" рассказывала, как в начале июня в Киеве на Оболони из окна многоэтажки выпал мужчина, он скончался на месте.

Также мы писали, что 11 июня в Киевской области из окон многоэтажек выпали сразу двое двухлетних детей.