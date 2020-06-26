Блогер и лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий не проходит в Украине как подозреваемый или обвиняемый ни по одному из уголовных дел. Также на сегодняшний момент обстоятельства, которые бы мешали возвращению Шария в Украину и перемещению по территории страны отсутствуют.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора Украины в ответ на запрос нардепа от партии "Слуга народа" Андрея Мотовиловца.

Документ опубликовал на своей странице в ФБ сам нардеп.

Как известно, журналист и блогер Анатолий Шарий еще во времена президентства Януковича получил статус беженца в Литве и с тех пор проживает на территории Евросоюза. Во времена Януковича против него были открыты уголовные дела, что и послужило основанием для получения им статуса беженца.

В апреле прошлого года Анатолий Шарий в комментарии "Стране" заявил, что против него в Украине по-прежнему уголовные дела, поэтому он не может вернуться на родину.

В апреле этого года стало известно, что он снят с розыска.

Однако, комментируя перспективы своего возвращения на родину, Шарий в последнее время акцентировал внимание на то, что это, по его мнению, нецелесообразно.

"Сегодня в эфире в очередной раз подтвердил - я не тороплюсь возвращаться. Я не лишен возможности делать все, что надо, находясь там, где нахожусь. При этом не желаю становиться частью договорняков, "пить кофе" с нужными людьми и проводить по десять встреч на день с "желающими предложить кое-что", я не буду становиться типичным "украинским политиком" со всеми этими мутками и терками, не буду мазаться в договорняки, не стану частью этого зловонного организма. Позвольте мне сохранять себя в чистоте", - написал весной этого года на своей странице в Инстаграм Шарий.

Ранее мы писали, что на сторонников и членов "Партии Шария" в Украине в последнее время совершаются многочисленные нападения. Так, 25 июня неизвестные избили координатора партии в Харькове.