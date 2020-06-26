В городе Байконур рядом с одноименным космодромом из-за роста числа заражений коронавирусом ужесточают карантинные ограничения. Однако на работе космодрома они не отразятся.

Об этом сообщает "РИА Новости".

За последнюю неделю количество выявленных случаев заболевания Covid-10 среди жителей города Байконур выросло в два раза и превысило 100 случаев. К 25 июня было 116 инфицированных.

В связи с этим власти города ввели ограничения на въезд и выезд из Байконура, закрыли общественные заведения и ограничили время нахождения на улице.

Так, до 5 июля будут действовать ограничения по проезду через КПП, разрешены выезд и въезд только по специальным пропускам. На улице можно находиться с 6:00 до 21:00. Кроме того, временно закрываются торговые точки (кроме аптек), детские сады, спортивные клубы, бассейн, бани и сауны. Кафе и ресторанам придется работать только на вынос и доставку.

Под запретом проведение массовых и зрелищных спортивных мероприятий, семейных и памятных мероприятий и корпоративов.

При этом на космодроме "Байконур" заражений нет и подготовка к предстоящим запускам не прерывается.

"Космодром "Байконур продолжит работу в штатном режиме с учетом всех профилактических мероприятий", - заявили в "Роскосмосе".

Что касается упомянутых мероприятий, то к ним относятся:

дезинфекция дважды в день служебного автотранспорта, доставляющего работников ракетно-космической промышленности на космодром;

регулярная обработка дезинфекторами административных зданий и пультовых стартовых и технических комплексов;

обеспечение специалистов санитайзерами.

Помимо этого, в течение всего рабочего дня на объектах предприятия дежурит медицинский персонал, который мониторит состояние здоровья сотрудников.

"Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах. Кроме этого, вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах", - рассказали в госкорпорации.

В мае "Страна" сообщала, что в России от Covid-19 умер генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия".

А в апреле была вспышка заболевания в Центре подготовки космонавтов.