В Минздраве рассказали, как лечат наркозависимость и чем может помочь каждый украинец

В Минздраве рассказали, как лечат наркозависимых и почему важно их социализировать, а не отворачиваться.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Его основала Генеральная ассамблея ООН в 1987 году. Употребление наркотиков может привести к изменениям в мозгу. Именно поэтому зависимость следует рассматривать именно в контексте заболевания, а не отсутствия свободы", - указано в сообщении.

Так, зависимость от наркотических веществ - это признанная хроническая болезнь. Зависимость от психоактивных веществ - это заболевание центральной нервной системы, при котором происходит изменение биохимии в активных центрах мозга. Потребность в наркотических веществах становится биологически обусловленной и очень сильной. Однако проблемой для возвращения в реальную жизнь для наркозависимых является и неприятие общества, что порождает замкнутый круг.

Так как каждый зависимый имеет риски вернуться к употреблению через несколько лет и даже на протяжении всей жизни, сейчас в Украине есть две методики лечения наркозависимых - программа заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) и программы снижения вреда (СВ). Эти программы предотвращают распространение ВИЧ и уменьшают вред, связанный с употреблением психоактивных веществ, особенно инъекционных наркотиков.

ЗПТ - это программа медикаментозного лечения людей с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов. Некоторые пациенты программы могут нуждаться в терапии на протяжении многих лет. Программа ЗПТ рассчитана на людей, которые зависимы от опиоидов и имеют диагноз "психические и поведенческие расстройства вследствие употребления опиоидов".

Программы снижения вреда (СВ) направлены на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции и снижения вреда, связанного с употреблением психоактивных веществ, особенно инъекционных наркотиков.

Есть несколько видов программ СВ. В Украине внедряют часть из них.

Напомним, в Сети опубликовали краткий перечень слов, используемых наркоторговцами и наркоманами на улицах городов и сёл Украины. Среди них как непосредственно названия и наименования различных наркотиков, так и связанные с их оборотом слова и фразы, которые звучат оригинально.

Как сообщала "Страна", на Львовщине задержан организатор трех так называемых реабилитационных центров для наркозависимых и алкоголиков. В течение последних трех лет 34-летний житель Львова организовал в селах Чижиков, Подгорное и Липники Пустомытовского района деятельность трех центров для пребывания и платного "лечения" лиц от алкогольной и наркотической зависимости. Как сообщили в полиции Львовщины, в этих заведениях людей удерживали против их воли, заставляли работать и жестоко наказывали за малейшие нарушения режима. При этом никакой квалифицированной медицинской помощи "пациенты" не получали. При этом их родственники вносили ежемесячную плату за "лечение" в сумме от 7 до 12 000 гривен.