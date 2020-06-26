Над Украиной и возле границ Российской Федерации на Кавказе был замечен американский дальний беспилотник RQ-4A Global Hawk, вылетевший с итальянской базы на острове Сицилия.

Об этом гласят данные сервиса Virtual Radar в пятницу, 26 июня.

Так, сегодня с 12:00 до 15:00 беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk был в разведке над Грузией. Через некоторое время он совершил пролеты вблизи границ России, Абхазии и Южной Осетии.

Стоит отметить, что аппарат приближался к российским границам на Кавказе на расстояние 20 км, Абхазии и Южной Осетии - 10 км.

После инспецтирования этой территории беспилотник отправился в воздушное пространство Украины и курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, сегодня неподалеку от Крыма и Кубани были зафиксированы полеты разведывательного самолета ВВС США RC-135W и двух патрульных противолодочных самолетов ВМС США P-8A Poseidon.

Полеты выполнялись на фоне пребывания в акватории Черного моря ракетного эсминца USS Porter, который зашел туда 17 июня.

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