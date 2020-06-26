Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес приговор депутату Верховной Рады III—VIII созывов Николая Мартыненко. Близкого соратника Арсения Яценюка осудили на 28 месяцев тюрьмы за отмывание денег на сумму 2,8 миллионов евро.

Об этом сообщает программа "Схемы" со ссылкой на три источника.

Уголовная палата Федерального уголовного суда вынесла свой вердикт сегодня в городе Беллинцона. Мартыненко признали виновным в отмывании средств через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группировки.

Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко фигурирует еще и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Из 28 месяцев заключения Мартыненко 12 должен отбыть безусловно. Скаленко проведет за решеткой 24 месяца.

В 2018 году Специальная антикоррупционная прокуратура обвинила Мартыненко и еще пятерых человек в завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом" при заключении контрактов по поставке оборудования и покупке/продаже уранового концентрата.

В декабре 2019 года прокуратура Швейцарии предъявила экс-нардепу обвинение в отмывании денег.

Судебные процессы по бывшему депутату шли и в Украине. На них присутствовали парламентарии и министры, пытавшиеся давить на суд.