В Минздраве рассказали о правилах и рекомендациях для врачей и больниц при размещении и лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом и подозрениями на заболевание.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"С 29 марта Украина работает по обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи в случае COVID-19. Обновленные стандарты согласованы с рекомендациями World Health Organization (WHO) и адаптированы к потребностям украинской системы здравоохранения", - указано в сообщении.

Так, нужно ограничить перемещение зараженных коронавирусом внутри больницы, или же проводить такие перемещения запланированно. При этом необходимо следить за регулярной дезинфекцией и проветриванием помещений.

Нужно ограничить количество посетителей, которые могут навещать больного коронавирусом, делать это можно исключительно при помощи средств индивидуальной защиты, а каждый визит записывать.

Все подтвержденные случаи и подозрения нужно сразу изолировать и расселять их отдельно. По возможности пациентов нужно расселять в одноместные палаты. Расстояние между пациентами должно быть не менее метра, а также следует объяснять и аргументировать пациентам свои действия. Ни в коем случае нельзя размещать несколько пациентов на одной койке.

Чтобы качественно лечить больных коронавирусом украинцев, необходимо убедиться, что врачи в больнице прошли обучение по быстрому определению симптомов коронавируса, имеют опыт в распределении пациентов, умеют правильно пользоваться средствами защиты и регулярно дезинфицируют руки.

Напомним, украинцам рассказали, как правильно пользоваться ультрафиолетовыми лампами и с какими средствами они наиболее эффективны.

Как сообщала "Страна", группа ученых из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета выяснила, как уничтожить новый тип коронавируса Covid-19 за 25 секунд. По их данным, это можно сделать с помощью ультрафиолетового света, который используется в качестве дезинфицирующего средства против вирусов и бактерий уже более 40 лет.