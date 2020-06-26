В России в разгаре испытание вакцины от коронавируса, которое проводят Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Прошла неделя с момента введения препарата двум группам добровольцев-военнослужащих.

Участники испытания рассказали о своем самочувствии газете "Красная звезда".

Перед введением вакцины медработники предупредили военных, что могут появиться нежелательные симптомы, особенно в первый день после укола. Однако все добровольцы, находящиеся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко, чувствуют себя хорошо. Осложнений или побочных реакций у них нет.

"Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал - будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет, температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет. Едим же даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений. Все делаем гимнастику и отжимания с утра – и никакого дискомфорта", - рассказал доброволец Сергей.

"После вакцинации изменений в самочувствии никаких, всё как обычно. Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было. Внутренне готовился к изменениям в состоянии, ждал, что же будет. Нас предупреждали, что некоторые симптомы могут появиться. Но всё обошлось. Доволен, что мой организм без труда всё преодолел", – подтвердил слова Сергея Николай.

"В первые часы после вакцинации все внимательно прислушивались к своему организму и ощущениям. Проверяли дыхание, сердцебиение. Тогда и сейчас температура варьируется от 36,6 до 36,7. Никакого зуда, никаких покраснений, воспалений на месте укола. Как будто витамины вкололи. Вакцина не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне", - описал свое самочувствие Юрий.

Нес­колько раз в день военнослужащих осматривают медики, берут у них анализы.

"По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается. Жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет", – сообщил врач анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

По условиям эксперимента, добровольцы будут находиться в больнице четыре недели. После возвращения в часть они должны внимательно следить за своим самочувствием и в случае появления симптомов респираторного заболевания немедленно сказать врачам. В остальном никаких ограничений у них не будет.

Теперь вакцинацию с последующей месячной изоляцией предстоит пройти еще одной группе добровольцев, состоящей из 20 человек.

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