Названа дата пуска по Крымскому мосту первых грузовых поездов. Они пройдут уже 30 июня.

Об этом сообщается в Facebook инфоцентра "Крымский мост".

"Первые грузовые поезда пройдут по моим рельсам уже 30 июня. Готов встречать тяжеловесов!" - сказано в записи инфоцентра.

Как стало известно изданию, в день начала грузового сообщения между материком и полуостровом два грузовых состава пойдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение.



Один из поездов доставит на материк кальцинированную соду, известняк и другую продукцию крымских предприятий. Другой повезет в Крым топливо, удобрения, зерновые, рельсы и цемент.

Грузовые перевозки начнутся на день раньше, чем предполагалось ранее. Зимой президент России Владимир Путин заявлял, что полноценное грузовое движение будет открыто с 1 июля.

Как писала "Страна", железнодорожное полотно Крымского моста, который строился с 2016 года, открыли 23 декабря 2019 года. Первый поезд, который проехал по сооружению, шел из Санкт-Петербурга в Севастополь.