Президент Украины Владимир Зеленский поручил народному депутату Юрию Корявченкову (Юзику) возродить футбольный клуб "Кривбасс". В 2013 году команда из родного для главы государства города обанкротилась.

Об этом в пятницу, 26 июня, Зеленский заявил во время открытия нового поля на стадионе "Энергия" в Новой Каховке.

Так, мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал президенту, что местный клуб "Энергия" - соперник "Горняка" из Кривого Рога.

"Горняк" нормальный клуб. Был еще "Кривбасс". К сожалению, закрыли. Я этому, нашему Юрию Корявченкову (народный депутат из фракции "Слуга народа", бывший комик из "Квартала 95" - Ред.)... мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы в Кривом Роге "Кривбасс" вернуть. Даже не потому что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", - ответил Зеленский.

Также глава государства поддержал инициативу властей Херсонской области построить в ближайшие годы Центр олимпийских видов спорта "H2O". Ожидается, что он будет рассчитан на одновременные тренировки 500 человек.

"Здесь будем делать под олимпийские виды спорта базу для тренировки", - сказал глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

Стоит отметить, что ФК "Кривбасс" начал процедуру банкротства в июне 2013 года. Ранее клуб был лишен аттестата на участие в чемпионате Украины по футболу сезона 2013-2014 годов из-за несоответствия финансовым критериям.

Уже в конце мая 2013 года владельцы клуба прекратили финансировать клуб. На тот момент футболисты и персонал "Кривбасса" не получали зарплату 5 месяцев. По данным журналистов, одним из спонсоров клуба являлся олигарх Игорь Коломойский.

Все чемпионаты Украины (до 2013 года), кроме первого сезона, "Кривбасс" провел в Высшей лиге. В 1999 и 2000 годах он становился бронзовым призером первенства. Также в 2000 году клуб играл в финале Кубка Украины.

Напомним, что сегодня Зеленский приехал в Херсонскую область с рабочим визитом. В его присутствии был подписан концессионный договор о передаче Херсонского морского торгового порта.

Ранее мы писали, что Офис президента не аккредитовал многих журналистов на пресс-конференцию, которую глава государства Владимир Зеленский проводил в ходе рабочего визита в Херсон.