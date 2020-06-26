Советница главы Государственного космического агентства Украины Александра Клитина в последнее время забавляется с программой Faceapp, которая может менять пол человека на фотографии.

В соцсети Facebook она вывешивает свои обработанные фото, на которых выглядит как слегка небритый блондин.

Одну из таких фотографий Клитина даже поставила в качестве фото профиля.

Более того, после замены фотографии профиля чиновница принялась писать посты от лица мужчины.

Напомним, прошлой осенью разразился скандал с Клитиной: представители партии "Слуга народа" обсуждали, как она попала на пост заместителя министра инфраструктуры якобы через постель.

В результате шумихи женщину уволили из министерства.

Однако на днях, как писала "Страна", она вдруг стала советником главы Государственного космического агентства Украины.