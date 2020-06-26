В Киеве мужчина за рулем Hyundai наставил пистолет на водителя, который посигналил ему за нарушение правил дорожного движения. Однако тогда агрессивный житель столицы не знал, что он угрожал оружием полицейскому, который в тот день был выходной. Мужчину с пистолетом задержали правоохранители.

Об этом в четверг, 25 июня, информирует пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"Вчера днем ​​патрульный Богдан Федоренко был выходной. Он ехал по делам на собственном автомобиле, и вдруг едва не стал участником ДТП", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, на проспекте Маяковского с остановки общественного транспорта перед ним выехал автомобиль Hyundai, который перестроился сразу во вторую полосу. В результате этого водитель создал аварийную ситуацию. Сообщается, что патрульному пришлось маневрировать, чтобы избежать ДТП. Также полицейский посигналил нарушителю ПДД.

"Водителю Hyundai не понравилось "звуковое замечание", он остановился и начал угрожать полицейскому физической расправой, при этом употребляя нецензурную лексику в его сторону. Не слушая о пунктах ПДД, которые он нарушил, как последний аргумент своей правоты мужчина вытащил предмет, похожий на пистолет, и направил его на Богдана, после чего быстро уехал с места", - добавили в полиции.

После этого инцидента патрульный сразу же позвонил в полицию, а сам последовал за Hyundai и сообщал коллегам его маршрут. Через некоторое время на помощь приехал автопатруль, который и остановил правонарушителя.

Им оказался 37-летний житель столицы. При поверхностном осмотре патрульные обнаружили у него предмет, похожий на пистолет с признаками переработки, и магазин к нему.

В Киеве водитель угрожал расправой раздражавшему его патрульному. Фото: Патрульная полиция Киева

"Разрешительных документов на оружие гражданин не имел, объяснить ее происхождение также не смог. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Деснянского района для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действий гражданина", - заявили в полиции.

Напомним, что недавно в Ивано-Франковске полиции пришлось успокаивать пьяного хулигана с автоматом АК-47 в руках. Сначала правоохранители отвлекли его, а затем отобрали оружие и надели наручники - в ходе операции никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Николаевской области произошло ДТП с участием полицейского на мотоцикле, которого пришлось госпитализировать в компании с другим участником столкновения.