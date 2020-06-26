На одной из дорог Киева произошел конфликт между двумя водителями. Один из них грубо нарушил правила дорожного движения и потом плюнул в лицо женщине.

История со слов пострадавшей по имени Анна изложена в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

По словам Анны, 23 июня примерно в 17:15 она двигалась в тянучке во втором ряду по ул. Ильенко в сторону Лукьяновского рынка. Навстречу ей ехал за рулем Toyota юноша явно студенческого возраста. Автомобили разделяла двойная сплошная.

Внезапно молодой человек включил поворотник и начал выезжать на встречку через двойную линию. Анна предположила, что возник какой-то форс-мажор и водитель Toyota что объезжает. Но затем он начал просто таранить женщину. В этот момент она сообразила, что ему плевать на всех и срочно нужно в кафе McDonalds.

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"Когда мы поравнялись водительскими дверями, он просто взял и плюнул! Плюнул мне в лицо. И поехал дальше по улице на разворот. Сказать, что я офигела - не сказать ничего. Я еще квартал проехала прямо в попытках смыть со своего лица слюну и обмазываясь антисептиком", - описала свое состояние женщина.

Место инцидента и авто плюющегося юноши

Через 10 минут она немного пришла в себя и решила вернуться на парковку ресторана быстрого питания, предположив, что обидчик поехал туда и все еще находится там. Она не ошиблась: он сидел в салоне авто и ел фастфуд. Он даже попытался пошутить с Анной в своеобразной манере.

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"Неудобная ситуация вышла. Но ты не бойся, у меня сифилиса нет", - сказал молодой автохам и быстро уехал с парковки.

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Анна считает, что такое поведение не должно спускаться на тормозах. Поэтому она написала заявление в полицию.

Нарушители нередко ведут себя, мягко говоря, не по-джентльменски с окружающими. Как рассказывала "Страна", в Белой Церкви водитель мотороллера укусил патрульного за руку при задержании.

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