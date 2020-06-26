Конец недели президент Владимир Зеленский провел в разъездах. В четверг он побывал на пострадавшем от паводков Прикарпатье, а в пятницу прибыл в Херсон. Это были его первые рабочие поездки после двухнедельного режима самоизоляции после того, как у первой леди Елены Зеленской диагностировали коронавирус.

Не обошлось без казусов. От внимательных пользователей не ускользнуло фото, на котором президент с отсутствующим выражением лица стоит на мосту рядом с главой МВД. При этом на ногах у него, забрызганные грязью резиновые сапоги не по размеру. Снимок тут же дал пищу для мемов.

А в Херсоне, после того, как журналистов не пустили на мероприятие с Владимиром Зеленским, местные издания провели флешмоб, выпустив пустые новости о визите президента в регион.

Собрали информацию о последних поездках президента и попытались разобраться, почему в них оказалось так много странного.

"Сапоги президенту!"

В среду на запад Украины с инспекцией поехали премьер Денис Шмыгаль и министр МВД Арсен Аваков. На следующий день в Ивано-Франковскую область вылетел и президент, чтобы проконтролировать, как идет ликвидация последствий стихии.

Владимир Зеленский летит на Прикарпатье. Фото сайт президента

Он облетел пострадавшие территории и заслушал отчет о том, что ситуация уже стала налаживаться и новых подтоплений нет.

Также он побывал в пгт Ланчин, один из наиболее пострадавших от стихии. Там Зеленский пообщался со спасателями и местными жителями. При этом не обошлось без казусов.

Если с начала президент прибыл в туфлях, то на месте выяснилось, что в туфлях по непролазной грязи и размытым дорогам не пройти.

Президент еще в туфлях. Фото: Сайт президента

На президент появились забрызганные резиновые сапоги не по размеру.

Владимир Зеленский на Прикарпатье 25 июня. Фото: facebook.com

Позже выяснилось, что свои сапоги ему отдал один из местных жителей. Глава государства решил посмотреть на последствия потопа, но выяснилось, что без резиновой обуви не обойтись. Один из охранников стал кричать: "Сапоги! Сапоги президенту!" После чего местный житель снял свои сапоги и передал их охранникам.

В этих сапогах Владимир Зеленский попал на еще одни кадры, которые привлекли внимание. Стоя на мосту рядом с оживленным Аваковым, который энергично жестикулирует, президент контрастирует с ним своим уставшим и апатичным видом. Да еще и сапоги добавили неказистый штришок в образ прездента.

Владимир Зеленский и Арсен Аваков на Прикарпатье

Снимок уже оброс массой комментариев и интерпретаций. Так, журналист Дмитрий Горулько предлагает читателям разгадать загадку: кого на фото собирала мама, а кто собирался сам?

Автор проекта "Рагу.ли" Татьяна Микитенко была краткой.

Нашли в этой картинке и схожесть с мультяшными кадрами.

При этом многих пользователь заинтересовал вопрос - надел ли Зе сапоги на носки или же прямо на туфли? Судя по размеру обуви, мог вполне быть и второй вариант.

А вообще столь "неуставная" форма одежды говорит о том, что поездку Зеленского никто особо не готовил, ее задумали достаточно спонтанно. Ведь обычно президент появляется в одежде, которая соответствует ситуации: например, на Донбасс - в милитари (даже в шевронах с черепом и костями).

В Сети уже появилась версия, что Зе срочно улетел на Прикарпатье после того, как вокруг "Слуги народа" резко ухудшилась информационная ситуация: несколько депутатов попали в громкие скандалы - глава партии Корниенко обозвал одну из соратниц "корабельной сосной", и "поддутой бабой", а нардеп Третьякова похвалила идею о стерилизации безработных.

Также это произошло в день нападения в Харькове на активиста "Партии Шария", после чего сторонники видеоблогера завесили стену и комментарии Офиса президента фотографиями избитого Никиты Роженко.

Поэтому есть мнение, что президент своей поездкой решил улучшить свой имидж на фоне последних скандалов. Однако, судя по сапогам, которые стали главным мемом этого дня, это не слишком удалось.

Троллинг от херсонских журналистов

26 июня Зе отправился в Херсонскую область. Там передали в концессию первый украинский порт, что и "освятил" президент. Также он встретился с местными предпринимателями и аграриями. А заодно проинспектировал строительство разных объектов.

В общем-то невинные и малообязательные мероприятия, но и здесь не обошлось без скандала.

Офис президента почему-то не аккредитовал многих журналистов на пресс-конференцию, которую глава государства проводил в ходе рабочего визита в Херсон. На это местные СМИ ответили креативно - опубликовали на сайтах материалы, в которых цензурируется фамилия президента, а в местах, отведенных под его цитаты, нет ни одного слова.

Некоторые журналисты отомстили очень креативно - сымитировав еще и фотографию с Зеленским - в виде человечка зеленого цвета.

Появились и видеожабы на приезд Зеленского в Херсон.

"Запрещенное видео Зеленского из Херсона. Там сегодня местных журналистов не допустили на встречу с Самим. Но благодаря журналистской солидарности нам удалось получить это видео.Единственное, что там немножко звук плохой. То ли оттого, что снимали рядом с самолетом. То ли оттого, что надо нормально работать с журналистами. Даже если кто-то считает себя царем, который решает: кого аккредитировать на "прекрасную и значимую пресс-событие", а кого нет. Спасибо Зе-команде за хорошие коммуникации)" - написал журналист Алексей Братущак.

Флешмоб журналистов был вызван еще и тем, что херсонских журналистов не уведомили заранее о визите президента. Что подтверждает высказанную выше версию - поездку готовили второпях, а еще, видимо, опасались неудобных вопросов о Корниенко и Третьяковой. Почему решили сократить общение с журналистами.

Уже вечером в херсонской облгосадминистрации объяснили, почему не пустили журналистов. Оказывается, из-за эпидемии коронавируса.

"Мы очень благодарны всем СМИ, которые приняли участие в мероприятии. Однако в связи с увеличением числа случаев заболевания Covid-19 и ежедневную фиксацию антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии была ограничена" - сообщили на странице ОГА в Facebook.

Местные власти уточнили, что аккредитовали только СМИ с наибольшим охватом и аудиторией. Среди них UA:Херсон, ТРК "Твой плюс", ТРК "Херсон плюс", ТРК "ВТВ плюс" и газеты "Новый день".