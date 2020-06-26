Директор музея Гончара, который отвечает за сохранность картин из коллекции бывшего президента Украины Петра Порошенко, попросил представителя ГБР, который прибыл для проведения следственных действий внутри помещения, показать решение суда. После этого детектив молча покинул территорию музея.

Об этом сообщил Телеграм-канал "PavlovskyNews".

Как отмечается, представители музея удивились тему, что правоохранители не смогли подготовить документы перед проведением следственных действий. В результате их обвинили в незаконном обыске.

Однако, сотрудники Госбюро услышали не только критику в свой адрес - их также поблагодарили за рекламу музея.

Напомним, в конце мая Петр Порошенко был вызван на допрос в ГБР по поводу "картинного дела", но в ГБР он таки не явился. Вместо этого он открыл выставку с 43 полотнами, которые проходят по этому делу. В этот же день спецназ ГБР взял штурмом художественный музей Ивана Гончара.

Ранее мы подробно писали о том, что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей.