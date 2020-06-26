Английский суд определился с датой слушаний по сути иска "ПриватБанка" к его бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову на сумму 3 миллиарда долларов. Они состоятся 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка на его официальном сайте.

Вероятно, рассмотрение дела займет от 10 до 13 недель.

В банке рассказали, что ответчики ходатайствовали об отложении рассмотрения дела по крайней мере до октября 2022 года, однако судья постановил, что все стороны должны быть готовы начать слушания 1 марта 2022 года.

Решение о порядке рассмотрения дела суд принял во время двухдневного совещания. Судья согласился с доводами "ПриватБанка" о графике рассмотрения и инструкциях по подготовке к рассмотрению.

В пресс-службе также отметили, что арест активов Боголюбова и Коломойского остается в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела.

В банке уверены, что в конечном счете ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске - то есть более 3 млрд долларов США (включая проценты).

Национализированный в декабре 2016 года "ПриватБанк" спустя год подал иск в Высокий суд Лондона на Коломойского, Боголюбова и предположительно связанные с ними британские компании. Банк добился всемирного ареста их активов на сумму более $2,5 млрд.

С тех пор между финансовым учреждением и олигархами идут тяжбы. Например, в апреле "ПриватБанк" подал новые иски против Коломойского и Боголюбова на сумму $5,5 млрд.

А вскоре после этого фирма Коломойского отсудила у банка 17 миллионов гривен.