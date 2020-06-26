НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-губернатору Кировоградской области Андрею Балоню, который вчера попался на крупной взятке. Сторона обвинения выступает за избрание ему и его пособнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в пятницу, 26 июня, информируют пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной специализированной прокуратуры.

"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Так, ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Прокуратура настаивает на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для экс-главы Кировоградской ОГА 12 млн грн залога и 8 млн грн для его пособника.

Напомним, что вчера днем Кабмин уволил губернатора Кировоградской области Андрея Балоня. А ближе к вечеру СБУ и НАБУ сообщили о его задержании за взятку.

Сегодня мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку с должности главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.