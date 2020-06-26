Киевский апелляционный суд, который сегодня рассматривал апелляцию защиты радикала Сергея Стерненко, объявил перерыв. Заседание продолжится в пятницу, 3 июля, в 11:00.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Решение о перерыве в заседании коллегия судей приняла после заслушивания доводов сторон по апелляции на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании Стерненко меры пресечения в виде домашнего ареста.

Перед тем как объявить перерыв суд начал заслушивать поручителей, обратившихся с заявлениями о готовности взять радикала на поруки в качестве меры пресечения.

"Поскольку еще много поручителей, которых необходимо заслушать, а также суду необходимо изучить документы, объявляется перерыв до 11 часов 3 июля", - объяснил решение прервать заседание председательствующий судья.

Как писала "Страна", сегодня сторонники убившего человека Стерненко опять напали на журналиста.

Мы также приводили реконструкцию Службы безопасности Украины преступления Стрененко.