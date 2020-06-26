Инфраструктурные убытки, которые понесла Закарпатская область от паводков, где пострадали 19 населенных пунктов, по предварительным подсчетам, составили уже более 176 млн грн.

Об этом заявил глава областной государственной администрации (ОГА) Алексей Петров в Facebook.

"Из-за сильных осадков негативным последствиям стихии подверглись 19 населенных пунктов в 9 районах области, из которых больше всего пострадали Межгорский, Раховский, Тячевский и Хустский районы. Затоплены (подтоплены): 535 домохозяйств; 90 га пастбищ", - написал Петров.

По его словам, сегодня в регионе повреждено:

30 автодорог коммунальной собственности;

4 участка автодорог государственной собственности;

2 подвесных моста;

8 мостов (мостовых переходов) и 3 деревянных моста.

Также разрушены 6 подвесных мостов, 15 мостовых переходов, 26 объектов в водном хозяйстве.

"По предварительным подсчетам для восстановления поврежденных объектов необходимы средства в сумме 176,3 млн грн", - отметил глава ОГА.

Так, региональная комиссия приняла решение признать ситуацию в области чрезвычайной ситуацией регионального уровня и направить документы в Кабинет министров Украины.

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях продолжаются интенсивные осадки. Это привело к масштабным дождевым паводкам. В течение нескольких дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков.

Как сообщалось в среду, Закарпатье пострадало от наводнений на 125 млн грн, а Ивано-Франковск попросил 500 млн грн у государства