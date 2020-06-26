В субботу, 27 июня, в Украине будет жарко: воздух практически везде прогреется до +30 градусов Цельсия. В некоторых регионах синоптики ожидают дожди, местами с грозами.

Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр.

В западной части дневная температура воздуха составит +26...+28 градусов, ночью столбик термометра опустится до +15...+17. В центре, на востоке, севере и юге будет жарче: +28...+31 днем и в среднем +17...+19 ночью.

В большинстве областей синоптики не прогнозируют осадков - день выдастся солнечный с легкой облачностью. Дожди вероятны в Сумской и Полтавской областях. А во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Закарпатской и Ивано-Франковской осадки будут сопровождаться грозами.

Также метеорологи предупреждают чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных и Сумской областях.

Прогноз гидрометцентра можно сравнить с данными синоптика Натальи Диденко. которая рассказывала о погоде на выходных.

Ранее "Страна" писала, что в июле температура воздуха в Украине достигнет +41 градуса.