Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили прогнозирует остановку железнодорожных перевозок в Украине к июлю этого года. Причиной этого чиновник называет низкие зарплаты в Наблюдательном совете "Укрзализныци" и отсутствие "единого авторитета" в компании.

Об этом Саакашвили рассказал в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" в четверг, 25 июня.

"В сталинское время наверное расстреливали бы за это, за саботаж. Локомотивом управляет одно звено, вагонами - другое, движением - третье и они не могут договориться. Там нет единого авторитета. Там нет начальника уже давно. Все кто был до этого - проворовались. Сейчас Наблюдательный совет должен избрать начальника, но в ближайшие дни они массово собираются подать в отставку, потому что их не устраивает внутренняя ситуация и их не устраивают их зарплаты. И вы серьезно будете мне говорить, что вы за $1500 наймете хорошего менеджера, который не сможет своему ребенку мороженое купить?", - сказал Саакашвили.

По его словам, сегодняшняя ситуация в "Укрзализныце" может привести к коллапсу железнодорожных перевозок.

"К концу июля железная дорога Украины может остановится. Разгар летного сезона, перевозок пшеницы и т.д. Все к этому идет. И мне кажется, что они (члены набсовета - Ред.) брошены на произвол судьбы. Я что-то не вижу, чтобы этим кто-то занимался", - добавил Саакашвили.

Слова Саакашвили про "Укрзализныцю" с 16:32. Видео: YouTube/ Украина 24

Ранее мы писали, что правление АО "Укрзализныця" собираются покинуть Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич. Они подали заявления об увольнении с занимаемых должностей.

Напомним, что более трехсот тысяч гривен получил член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в качестве вознаграждения за свою работу в апреле.