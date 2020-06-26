Неизвестный напал с ножом на людей в центре Глазго в Шотландии, в результате чего он был застрелен полицией.

Об этом пишут британские СМИ в пятницу, 26 июня.

По информации телеканала SkyNews, предположительно, жертвами нападения стали не менее трех человек. Точное количество пострадавших, полиция подтверждает ранение одного своего сотрудника. По мнению правоохранителей, преступник действовал в одиночку.

Инцидент случился на территории гостиницы Park Inn на улице Уэст-Джордж. Как сообщает ВВС, лифт и ресепшн отеля были "залиты кровью". Свидетели рассказали, что из здания выносили на носилках пострадавших. "Я могу подтвердить, что полиция застрелила подозреваемого мужчину. Также подтверждаю, что в настоящее время мы не разыскиваем кого-либо в связи со случившимся. Во время инцидента был ранен полицейский, ему оказывается помощь в больнице",— говорится в заявлении заместителя руководителя полиции Шотландии Бернарда Хиггинса. Он не привел информации о пострадавших или погибших.

Также случившееся прокомментировал премьер-министр Британии Борис Джонсон. "Я страшно опечален ужасным инцидентом в Глазго, мои мысли со всеми пострадавшими и их семьями. Спасибо сотрудникам экстренных служб, кто реагирует на ситуацию",— написал он в Twitter.

Напомним, 20 июня на главу городского управления бельгийского города Брюгге Дирка Де Фау напал мужчина с ножом и ударил политика в шею, нанеся смертельно опасный удар. Пострадавшего сразу прооперировали и нанесли 24 шва.

Также мы писали, что в больнице под Киевом житель столицы с ножом напал на медиков и убил врача-педиатра.