5 июля ожидается лунное затмение, которое окажет влияние на все знаки Зодиака. Начало июля может быть наполнено тревожными событиями, понадобится прилагать немало усилий, чтобы держаться на плаву. Не исключены кризисные ситуации. Но уже с 15 числа коридор затмений прекратится, и в жизнь многих представителей знаков Зодиака войдут позитивные события, усилия начнут приносить результаты, а кризисы обернутся изменениями, которые сделают жизнь лучше.

Читайте гороскоп на июль 2020 года.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны в июле могут завершить какие-то давние дела и проекты. Возможно, вы придете к тому, что настало время глобальных изменений. Будь то сфера бизнеса, работа, личные отношения или взаимоотношения с коллегами и друзьями. Чему-то отжившему пришло время уйти из вашей жизни, а на расчищенное место придут актуальные отношения, занятия, события.

Телец (21.04 - 20.05)

С начала месяца и до его средины Тельцы могут ощущать напряжение, спад энергии, застой в делах. Возможны придется решать юридические, таможенные вопросы или дела, связанные с поездками. Вторая половина месяца подходит для переездов, переговоров, оформления документов - решения дел, которые обычно отнимают много усилий и времени.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В июле Близнецы могут решить вопрос с долгами, кредитами, займами, заручиться поддержкой. Не забывайте, что иногда о помощи нужно попросить, ведь близкие могут об этом не догадываться. Завершатся какие-то болезненные моменты в вашей жизни, которые долгое время не давали вам покоя. При этом за это нужно будет побороться.

Рак (22.06 - 22.07)

В июле могут завершиться давние конфликты, такие процессы, как развод, раздел имущества. Либо же на новую ступень выйдут отношения - свадьба, предложение выйти замуж. Возможно, придется решать вопросы, которые вы раньше откладывали. Беритесь за них, ведь они будут постоянно возвращаться. В середине месяца произойдут какие-то яркие позитивные события.

Лев (23.07 - 23.08)

В начале июля вы можете получить освобождение от каких-то рутинных обязанностей, тяжелой работы, излечиться от давней болезни. Во второй половине месяца хорошо обращаться за советом, консультацией к знающим людям, специалистам. Это может касаться сферы работы, медицины, отношений с людьми. От них вы услышите то, что может изменить вшу жизнь в лучшую сторону.

Дева (24.08 - 23.09)

В июле Девы поймут, куда лучше двигаться и на что тратить свою энергию - все встанет на свои места. Ближе к концу месяца возможны встречи с интересными людьми, которые будут способствовать раскрытию ваших талантов и способностей. Девы могут получить и пользоваться средствами, которые вам не принадлежат - кредиты, наследство, подарки. В целом ваша быстрая реакция поможет справиться с любыми задачами.

Весы (24.09 - 23.10)

В июле вам придется решать вопросы, связанные с недвижимостью, местом, где вы живете. Это может быть покупка, продажа жилья, начало или окончание ремонта, переезд. В жизни может появиться человек или люди, которым можно доверять и которые будут вам помогать. Не исключено, что у вас завяжутся отношения по переписке или на расстоянии.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В июле могут завершиться дела, связанные с вашими транспортными средствами - покупка, продажа, ремонт. Месяц будет насыщен приятным общением с близкими вам по духу людьми. Не исключены форс-мажорные ситуации, с которыми вы сможете довольно легко справиться. Июль в целом плодотворен для рабочих процессов, поиска новой работы. Но для успеха придется прикладывать усилия.

Стрелец (23.11 - 21.12)

К середине месяца к Стрельцам придет осознание, куда двигаться, на что направить силы и время. Произойдет перезагрузка жизни. В первую очередь это связано с финансами: сколько вы зарабатываете, сколько тратите, какие новые источники дохода стоит найти, а какие уже неактуальны и зря отнимают энергию. Не исключено, что в вашу жизнь придет легкая влюбленность, вы начнете уделять время творчеству.

Козерог (22.12 - 20.01)

В июле придет время собирать урожай того, к чему вы прикладывали усилия последние годы. Это может быть получение диплома, профессии, постановка диагноза или выздоровление от долгой болезни. Рутинные дела в этом месяце начнут приносить вам радость и моральное удовлетворение. В конце июля начнется благоприятный период для развития взаимоотношений.

Водолей (21.01 - 20.02)

В июле вас могут захлестнут повседневные обязанности, от которых вы никуда не можете деться - по работе, по дому. Но со второй половины месяца загруженность станет меньше. В середине месяца вы может принять важное решение, связанное с отношениями, которое зрело уже долгое время. Это завершит длительный болезненный процесс. Но кроме проблем, в июле вашу жизнь наполнят радостные события, отдых, общения с друзьями. вдохновение.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В этом месяце может решиться проблема, которая не давала вам покоя. Вы можете перенаправить свои усилия в более эффективное русло. В целом в жизни появится больше ясности и вы сможете направить энергию на свои мечты. Но надеяться только на удачу не стоит, нужно проявлять всю свою мудрость. Месяц будет наполнен общением с приятными вам людьми.