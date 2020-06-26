Президент Владимир Зеленский в четверг побывал с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области, сильно пострадавшей от наводнений. В селе Ланчин его кортеж попал в непролазную грязь, и один из местных жителей отдал ему свои сапоги.

Об этом сообщает Hromadske.

В селе глава государства решил посмотреть на последствия потопа, однако выяснилось, что ему необходима резиновая обувь. Один из охранников принялся кричать: "Сапоги! Сапоги! Сапоги президенту!"

На призыв откликнулся сельчанин, который быстро снял свою обувь, отдал ее охраннику, а тот отнес сапоги Зеленскому.

Благодаря подходящей обуви президент смог пройтись по селу и оценить масштабы последствий стихии без риска намочить ноги, испачкать свою обувь и брюки.

Как выручивший президента мужчина обошелся без сапог, сопровождавшие Зеленского журналисты не рассказали.

Ранее "Страна" приводила мнение о менталитете жителей пострадавших от наводнений регионов и о том, извлекут ли они урок из стихии.

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